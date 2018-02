‘Als Real mij wil, moet er contact opgenomen worden met Chelsea’

Real Madrid lijkt druk bezig te zijn met het zoeken naar een vervanger van Keylor Navas en nadat Kepa Arrizabalaga zijn contract bij Athletic Club heeft verlengd, worden David de Gea en Thibaut Courtois weer gezien als de voornaamste kandidaten om naar het Santiago Bernabéu te komen. De doelman van Chelsea zou in ieder geval niet afwijzend staan tegenover een verhuizing naar Spanje.

“Mijn persoonlijke situatie is gelinkt aan de stad Madrid, dat is bekend. Mijn twee kinderen wonen daar met hun mama. Ik zie mijn dochtertje elke dag op Facetime. Ze zegt zo vaak dat ze me mist. Mijn zoontje is nog te klein om dat uit te spreken. Telkens ik de kans heb, probeer ik heen en terug te vliegen naar Spanje”, legt hij uit in gesprek met Sport/Voetbalmagazine.

Courtois speelde eerder op huurbasis voor Atlético Madrid in de Spaanse hoofdstad, maar sluit een dienstverband bij stadsgenoot en rivaal Real niet uit: “Als ze me willen, moeten ze contact opnemen met Chelsea. Maar dat is nog nooit gebeurd. We zien wel. Wat vaststaat, is dat ik op een dag terugga naar Madrid. Ik hou van Spanje, ik ben dol op die stad, ik heb er drie geweldige jaren beleefd. Het is daar dat ik volwassen geworden ben.”

Courtois denkt met plezier terug aan zijn tijd bij los Colchoneros, die hij een ‘bende vrienden’ noemt. Zijn terugkeer naar Chelsea na drie jaar onder de lat bij Atlético viel hem dan ook zwaar: “Toen ik er wegging, heb ik gehuild. Mijn eerste dagen in Londen waren niet gemakkelijk. Engeland was in het begin wat kouder en zakelijker. Maar nu voel ik me er heel goed. Ik heb mijn draai hier gevonden.”