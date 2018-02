UEFA Youth League: wie kan Feyenoord in de achtste finales loten?

Feyenoord hebben Europees succes geboekt. In de UEFA Youth League hebben de Rotterdammers de laatste zestien bereikt. Feyenoord Onder-19 bereikte dinsdagmiddag op spectaculaire wijze de volgende ronde door in Slowakije met 2-3 te winnen van FC Nitra. Ajax Onder-19 ging op De Toekomst onderuit tegen de leeftijdsgenoten van Paris Saint-Germain. Wie komt Feyenoord in de volgende ronde tegen, wanneer is de loting en hoe ziet de weg naar de finale in Nyon eruit?

Feyenoord wint in de slotfase in Slowakije

In een groep met Manchester City, Napoli en Shakhtar Donetsk eindigde Feyenoord als tweede en plaatste het zich voor de play-offs. Waar trainer Cor Adriaanse in de eerste helft van het seizoen nog kon beschikken over Tyrell Malacia en Dylan Vente, moest hij het in Slowakije zonder de twee talenten doen, die zijn overgeheveld naar de A-selectie van Giovanni van Bronckhorst. Tegen Nitra kwamen de Rotterdammers door een doelpunt van Orku Kökcü op voorsprong, maar ging het rusten met een 2-1 achterstand. Kökcü tekende na rust voor de gelijkmaker, waarna Wouter Burger in blessuretijd de winnende maakte.

Ajax verliest na strafschoppen van PSG

Dat Ajax de Youth League zeer serieus neemt blijkt wel over de talenten van Jong Ajax die werden ingezet voor het duel met PSG. Dispensatiespelers Kaj Sierhuis, Dani de Wit en Darren Sidoel verschenen aan de aftrap, en ook Ché Nunnely en Noa Lang deden mee tegen de Franse topclub. Op een uitverkocht sportpark was het team van trainer John Heitinga de bovenliggende partij en was Sierhuis er met een omhaal op de lat in de eerste helft heel dichtbij. Een kwartier voor tijd kreeg de spits een uitgelezen mogelijkheid om Ajax op voorsprong te schieten. Hij mocht een strafschop nemen nadat De Wit naar de grond was getrokken. Sierhuis schoot de bal echter hoog over. Omdat er na negentig minuten spelen niet gescoord was, werden er strafschoppen genomen. Door missers van De Wit en Victor Jensen was het Paris Saint-Germain dat verder bekert.

Wie kan Feyenoord loten in de achtste finales?

Via de play-offs zijn er in totaal acht tickets te verdienen voor de achtste finales. Drie wedstrijden stonden voor 6 februari op het programma, de overige duels worden op 7 februari gespeeld.

Uitslagen play-offs Youth League

FC Nitra – Feyenoord 2-3

Ajax - Paris Saint-Germain 0-0 (PSG wint na strafschoppen)

Internazionale - Spartak Moskou 3-3 (Inter wint na strafschoppen)

Programma play-offs Youth League

Molde FK – AS Monaco

RB Salzburg – Sporting Portugal

Brodarac – Manchester United

Zeljeznicar – Atléco Madrid

Krasnodar - Real Madrid

Barcelona, FC Basel, Bayern München, Chelsea, Liverpool, Manchester City, FC Porto en Tottenham Hotspur hebben zich als groepswinnaar geplaatst voor de laatste zestien en zijn de mogelijke tegenstanders van Feyenoord. Clubs die elkaar al zijn tegengekomen in de groepsfase, kunnen elkaar niet loten in de achtste finales. Feyenoord kan Manchester City dus niet loten. Vanaf de kwartfinale is het een open loting.

Wanneer is de loting van de Youth League?

Op vrijdag 9 februari om 13.00 uur staat de loting voor de achtste finales op het programma in Nyon. Die wedstrijden worden gespeeld op 20 en 21 februari. Op 13 en 14 maart staan de kwartfinales op het programma. De halve finales (20 april) en finale (23 april) worden gespeeld in Nyon.