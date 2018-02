Borussia Dortmund dreigt: ‘De eerstvolgende zal hopeloos falen’

Spelers die een transfer willen forceren, zijn bij Borussia Dortmund niet aan het juiste adres. Dat benadrukt algemeen directeur Hans-Joachim Watzke dinsdag in een interview met de Frankfurter Allgemeine Zeitung naar aanleiding van het vertrek van Pierre-Emerick Aubameyang naar Arsenal. De Gabonees gooide zijn kont tegen de krib, evenals Ousmane Dembélé in de zomer van 2017.

Dortmund zal in de toekomst korte metten maken met zulk gedrag, dreigt Watzke. Vorige week donderdag bracht hij een 'heldere' boodschap over aan de selectie. "De eerstvolgende speler die zoiets probeert, zal hopeloos falen. Diegene zal ongekende problemen krijgen. De eerstvolgende speler die ons onder druk wil zetten door niet alles te geven of zelfs te staken, zal niet mild worden aangepakt. Hij zal plaatsnemen op de tribune. Dat weten ze nu allemaal."

"Dit is een publiekelijk statement. Na Ousmane Dembélé en Pierre-Emerick Aubameyang is er veel interesse ontstaan. We moeten weer structuur aanbrengen in onze selectie", doceert de beleidsbepaler. Op de slotdag van de winterse transfermarkt werd Aubameyang de duurste aankoop ooit van Arsenal, met een transfersom van 63,75 miljoen euro. Hij debuteerde zaterdag met een doelpunt in het competitieduel met Everton.

In het interview wordt Watzke ook gevraagd waarom Dortmund ervoor koos om Aubameyang van de hand te doen. Hij beschikte niet over een aflopend contract, maar volgens de directeur was de situatie onhoudbaar. "Hij vertelde ons dat hij dit seizoen zou blijven, deels als reactie op het vertrek van Dembélé. Maar we hadden ook het gevoel dat we hem dankbaar moesten zijn, omdat hij in 2016 bleef terwijl Mats Hummels, Ilkay Gündogan en Henrikh Mkhitaryan allemaal vertrokken. Aubameyang weigerde lucratieve aanbiedingen en bleef BVB trouw."

"Als hij toen deel had uitgemaakt van de exodus, zouden we het moeilijk hebben gehad. Dat is een van de redenen waarom we het uiteindelijk deden", legt Watzke uit. "Maar bovenal omdat we niet het idee hadden dat de situatie weer normale vormen zou aannemen in de tweede seizoenshelft. Niet met de fans en niet met de team. Door zijn gedrag was er te veel gebroken. De transfersom was niet dermate hoog dat we het puur uit financiële overwegingen moesten doen."