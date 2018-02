Robben valt op met dubbelslag en kolderieke assist bij ruime bekerzege

Bayern München is zonder enige problemen doorgedrongen tot de halve finale van de DFB-Pokal. De ploeg van Jupp Heynckes rekende af met derdedivisionist SC Paderborn: 0-6. Arjen Robben maakte de laatste twee doelpunten en leverde een assist. De loting voor de halve finales vindt zondagavond plaats.

Hoewel de score uiteindelijk hoog uitviel in het voordeel van Bayern, mochten de bezoekers na zeven minuten nog opgelucht ademhalen. Een openingsdoelpunt van Paderborn na een snelle vrije trap werd afgekeurd wegens buitenspel; vervolgens sloeg Bayern in een kort tijdsbestek tweemaal toe. De score werd geopend door Kingsley Coman, nadat Robben de bal volledig verkeerd raakte op aangeven van Thomas Müller. Met een strakke pass stelde Coman ploeggenoot Robert Lewandowski daarna in staat er 0-2 van te maken.

Enkele minuten voor het rustsignaal werd de schade voor Paderborn nog groter. Met de buitenkant van de voet sneed Mats Hummels de defensie van de derdedivisionist open: zijn bal bereikte Joshua Kimmich, die van dichtbij afrondde in de korte hoek. Het duel was na 45 minuten dus al gelopen en na rust deed Bayern er nog een schepje bovenop. Na een corner van James Rodríguez torende Corentin Tolisso boven zijn bewakers uit en kopte hij hard raak. Vier minuten voor tijd maakte Robben er 0-5 van met een fraai schot van buiten het strafschopgebied; na een feilloze combinatie kon hij van dichtbij de eindstand bepalen.