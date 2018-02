Gemiste strafschop komt Ajax Onder-19 duur te staan tegen PSG

Ajax Onder-19 is er in tegenstelling tot de leeftijdsgenoten van Feyenoord dinsdagavond niet in geslaagd om de achtste finale van de UEFA Youth League te bereiken. De talenten van de Amsterdammers moesten na een 0-0 eindstand en strafschoppen het hoofd buigen voor Paris Saint-Germain. De uitschakeling was extra zuur voor Kaj Sierhuis, die in de reguliere speeltijd een penalty hoog over schoot, maar met zijn poging in de strafschoppenreeks het net wel wist te laten bollen.

De eerste aardige mogelijkheid van de wedstrijd was voor de bezoekers. Azzedinne Toufiqui dacht te kunnen uithalen, maar zijn schot werd nog net geblokt. Ajax nam daarna meer het initiatief in handen en kreeg een kans via Noa Lang en Sierhuis, die er net niet in slaagde om een voet achter de voorzet te krijgen. Het hoogtepunt van de eerste helft kwam ook op naam van Sierhuis, die vijf minuten voor de thee bijna fraai scoorde. Zijn omhaal knalde echter via de onderkant van de lat weer het doel uit.

Na de onderbreking waren de beste mogelijkheden eveneens voor de Amsterdammers. Jurgen Ekkelenkamp schoot recht op de doelman, terwijl een kopbal van Sierhuis richting miste. Laatstgenoemde kreeg een kwartier voor tijd een uitgelezen kans om het vonnis te vellen nadat Dani de Wit werd neergehaald in de zestien. Doordat hij zijn strafschop echter hoog over schoot stond het na negentig minuten spelen nog 0-0 en moest de winnaar via penalty’s worden bepaald. De Wit en Victor Jensen wisten hun strafschoppen niet te benutten, waardoor Ajax met 2-4 aan het kortste eind trok.