Ten Hag moet puzzelen: ‘We zouden hem in het centrum kunnen zetten’

Ajax neemt het woensdagavond in Kerkrade op tegen Roda JC Kerkrade en voor Erik ten Hag is het nog even puzzelen hoe het centrum van zijn verdediging er precies uit zal gaan zien. Matthijs de Ligt ontbreekt door een schorsing, terwijl Maximilian Wöber wegens een kneuzing aan zijn enkel verstek zal moeten laten gaan en Nick Viergever en Daley Sinkgraven nog niet wedstrijdfit zijn. De trainer denkt echter dat hij nog steeds genoeg mogelijkheden heeft om het probleem op te lossen.

“We zouden kunnen schuiven met Joël Veltman. Zo hebben we een aantal opties om het in te vullen”, legt hij uit via de officiële kanalen van zijn club. Als Ten Hag Veltman in het centrum zet, zou nieuwkomer Rasmus Nissen Kristensen zijn debuut kunnen gaan maken. “Maar we zouden ook Nicolás Tagliafico in het centrum kunnen zetten. We hebben mogelijkheden te over zou ik haast zeggen om daar een goede invulling aan te geven.”

Ten Hag gaat in de komende uren de knoop doorhakken en verwacht geen eenvoudige opgave in Limburg. Roda staat momenteel op de zeventiende plaats in de Eredivisie en de trainer van de Amsterdammers weet dat de club de punten goed kan gebruiken in de strijd tegen degradatie: “Ik verwacht een wedstrijd op het scherpst van de snede, daar moeten we ons dus op instellen. Het zijn koempels, mijnwerkers, en die cultuur nemen ze altijd mee het veld op.”

Ajax zal daar volgens zijn coach ‘mentaliteit en karakter’ tegenover moeten zetten: “We moeten de wijze waarop Matthijs de Ligt een tegengoal tegen FC Utrecht verhinderde meenemen en we moeten meenemen hoe David Neres tegen NAC de 2-1 maakte.” De huidige nummer twee van de Eredivisie kan zich in de strijd om de landstitel geen verdere tegenslagen veroorloven. De achterstand op koploper PSV bedraagt momenteel zeven punten.