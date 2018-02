Koeman: ‘Ik denk dat we meer kunnen doen in training, anders kunnen trainen’

Ronald Koeman werd dinsdagmiddag gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal en het is nu aan de pas aangestelde keuzeheer om te zorgen dat Oranje er over twee jaar wel bij is als het EK op het programma staat. De trainer denkt dat Nederland genoeg kwaliteit heeft om zich voor eindtoernooien te plaatsen. Bekijk de volledige reactie van Koeman hieronder.