‘Ik heb gedacht aan buitenlander, maar dit team kan ook voor nieuw elan zorgen’

De KNVB presenteerde dinsdag Ronald Koeman als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal en daarmee kwam er een einde aan maanden van speculatie over wie de opvolger van Dick Advocaat zou worden. Hoewel er van verschillende kanten werd gesuggereerd dat een buitenlandse bondscoach weleens een deel van de oplossing voor de problemen bij Oranje zou kunnen zijn, besloot directeur betaald voetbal Eric Gudde toch voor een Nederlander te gaan.

“Ik heb ook zeker gedacht aan een buitenlander, dat heb ik eerder ook gezegd. Gaandeweg de rit heb ik echter de mening gekregen dat een Nederlander die de invloeden uit het buitenland kent de voorkeur verdient, omdat ik denk dat je dan sneller de slag kan maken”, tekent Voetbal International op tijdens de presentatie van Koeman. “Ik vind ook niet dat dit team geen vernieuwing kan brengen, dit zijn mensen die gelouterd zijn, nationaal en internationaal. Die kunnen voor een nieuw elan zorgen. Het wil niet zeggen dat twee Albanezen of Russen dat beter hadden gekund.”

Gudde legde tijdens de eerste honderd dagen in zijn nieuwe functie zijn oor te luister bij een aantal trainers, spelers, technisch directeuren in de Eredivisie en enkele voormalige stafleden en kwam zodoende uit bij Koeman en Nico-Jan Hoogma als de favorieten voor de functies van respectievelijk bondscoach en directeur topvoetbal.

Gudde is tevreden dat het uiteindelijk gelukt is om het duo, dat hij ervaren in het buitenland, zeer gediplomeerd en teamplayers noemt, aan te stellen: “Wij weten dat we op ze aankunnen en dat we ze kunnen vertrouwen. Koeman start per direct, Hoogma per 1 maart dankzij de medewerking van zijn club Heracles Almelo.”