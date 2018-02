Feyenoord stelt plek in achtste finale veilig tijdens enerverend gevecht

Feyenoord Onder-19 heeft zich dinsdag geplaatst voor de achtste finale van de UEFA Youth League. Het team van trainers Cor Adriaanse, Ulrich van Gobbel en Arnold Scholten nam het in Slowakije op tegen FC Nitra en greep binnen twintig minuten de leiding. Daarna kantelde Nitra het duel, maar toch trok Feyenoord aan het langste eind: 2-3.

Al in de eerste minuut kreeg Feyenoord een goede kans, maar Rodney Huijgen haalde niet het maximale uit één-op-één-situatie. De bezoekers begonnen sterk en kwamen in minuut twintig op voorsprong via Orkun Kökcü. Die haalde de trekker over na voorbereidend werk van Wouter Burger. Na het doelpunt zette Nitra meer druk. De Slowaken wisten het duel zelfs nog voor rust te kantelen. Met een diagonaal schot zorgde Andrej Fábry voor de 1-1, waarna hij er ook 2-1 van maakte.

De lange spits torende boven iedereen uit en knikte zijn ploeg op voorsprong. In de tweede helft waren er goede kansen voor zowel Fábry als Kökcü. Feyenoord was voetballend beter, maar had een zware kluif aan het fysiek sterke Nitra. Toch kwamen de Rotterdammers langzij: na een hakje van Cheick Touré knalde Kökcü zijn tweede treffer van de middag binnen. In het slot zette Feyenoord de opponent tegen de muur. Een directe strafschoppenserie werd afgewend, want in de blessuretijd bepaalde Burger de eindstand.