Kraay jr. twijfelt: ‘Die is Koeman puur door zijn strot geduwd door de KNVB’

Hans Kraay jr. zet vraagtekens bij de samenstelling van de nieuwe technische staf van Oranje. Dinsdag werd Ronald Koeman gepresenteerd als nieuwe bondscoach; naar verwachting wordt Kees van Wonderen assistent-bondscoach. Volgens analist Kraay jr. heeft Koeman zelf niet gevraagd om de komst van Van Wonderen.

"Dat is niet de keuze geweest van Koeman. Al gaat ie dat nu niet zeggen, natuurlijk", stelt de oud-voetballer in gesprek met FOX Sports. "Koeman houdt heel erg van een eigen staf. Ik geloof daar ook heilig in. Zijn broer Erwin had het prima kunnen doen als veldtrainer. Maar hij heeft gezegd: 'Ik wil nu alleen iets doen.'"

Koeman werkte bij Feyenoord 'fantastisch' samen met Jean-Paul van Gastel en zal dat nu met Van Wonderen moeten zien te doen, aldus Kraay jr. "Die is hem puur door zijn strot geduwd door de KNVB. Dat mag, want zij zijn de baas. Ik ben benieuwd of Van Wonderen écht kan trainen." Dinsdag tekende Koeman een contract tot en met het WK 2022 als bondscoach.