Koeman eist verandering: ‘Gepaard met bloed, zweet en tranen’

Ronald Koeman werd dinsdagmiddag officieel gepresenteerd als bondscoach van het Nederlands elftal. De oefenmeester, die voor de tiende keer als hoofdtrainer ergens aan de slag gaat, heeft een contract ondertekend tot en met het WK van 2022. Dinsdag op de persconferentie laat Koeman blijken zin te hebben in deze nieuwe uitdaging.

"Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik bondscoach wilde worden en ben superblij. Een geweldige uitdaging een een absolute eer om bondscoach van Oranje te zijn", begint Koeman, die nog niet weet in welk systeem hij met Oranje gaat spelen. Wel zegt Koeman dat het basissysteem 4-3-3 wordt, hoewel dat per duel kan verschillen. De trainer denkt dat er in Nederland anders én méér kan worden getraind om het Nederlandse voetbal uit het slop te trekken.

"Ik zie wel perspectief, omdat ik vind dat er genoeg talent is. Alleen we zullen dingen moeten veranderen. De mensen achter deze tafel hebben in dat opzicht dezelfde mening. Het kan zo zijn dat je niet meer de allerbeste spelers hebt, maar dat wil niet zeggen dat je geen goed team kunt formeren. Het is allemaal niet zo slecht als wij denken. Ik vind gewoon dat Nederland er bij moet zijn op een eindtoernooi.

Eric Gudde van de KNVB noemde het WK 2014, waarop Nederland onder Louis van Gaal de halve finale bereikte, de standaard voor de toekomst. "Je kunt dat sportief een standaard noemen. Het behalen van de halve finale en de derde plek. Maar ik denk dat Eric ook bedoelt: de zaken buiten het veld, hoe het toen was. Met minder kwaliteit toch tot een geweldige teamprestatie zien te komen. Dat gaat gepaard met bloed, zweet en tranen", aldus Koeman.