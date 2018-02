Ex-trainer ziet ‘meer ervaren’ Real PSG kloppen: ‘Je moet ze niet afschrijven’

Real Madrid beleeft tot op heden zeer tegenvallend seizoen. De Koninklijke is reeds uitgeschakeld in de Copa de Rey en heeft negentien punten achterstand op koploper Barcelona in LaLiga. In de Champions League wacht tevens de pittige confrontaties tegen Paris Saint-Germain. Jupp Heynckes heeft er echter alle vertrouwen in dat Real de volgende ronde weet te behalen.

“Dat Madrid momenteel minder prestaties neerzet in de competitie is mijns inziens vrij normaal, zeker als je twee keer achter elkaar de Champions League hebt gewonnen en ook Spaans landskampioen bent geworden”, aldus de trainer van Bayern München, die in 1998 met Real Madrid de Champions League-titel won, in gesprek met Goal.

"Daarbij: Real heeft drie hele goede spelers weggegeven afgelopen zomer met Álvaro Morata, Pepe en James Rodriguez, wellicht om salarisuitgaven te besparen. Ze hebben niet groot ingekocht en dachten dat het kon worden gecompenseerd met jonge spelers. Je hebt een goede mix nodig. Desalniettemin moet je Real niet afschrijven in de Champions League. Ze hebben meer ervaring dan PSG. Veel meer! Real gaat winnen. Ik weet uit persoonlijke ervaring dat je Real nooit moet onderschatten."