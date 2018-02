Besluit KNVB zorgt voor stoelendans: ‘Het is een groot verlies’

Dinsdagmiddag werd duidelijk dat Nico-Jan Hoogma Heracles Almelo achter zich gaat laten voor de functie van directeur topvoetbal bij de KNVB. De algemeen directeur gaat de Eredivisionist per 1 maart verlaten. Hoogma, die elf jaar actief is geweest bij de club, zegt op de clubsite dat het een eer is om bij de KNVB aan de slag te gaan.

"Ik zie het als een mooie vervolgstap in mijn loopbaan. Ik ben de club ontzettend dankbaar voor de kans die mij geboden is om na mijn voetbalcarrière in te mogen stappen en mijzelf te ontwikkelen tot wie ik nu ben. Nu komt er voor mij bij de KNVB een nieuwe en interessante uitdaging, maar ik verlaat Heracles Almelo met pijn in het hart", aldus Hoogma.

Rob Toussaint wordt bij Heracles de nieuwe algemeen directeur en Mark-Jan Fledderus, die sinds afgelopen zomer directieassistent was, wordt per 1 maart technisch manager. Toussaint was als commercieel directeur al verbonden aan Heracles. “Het is een groot verlies voor de club. Voor hem een mooie kans om het Nederlandse betaald voetbal verder op de kaart te zetten. Voor mij is het algemeen directeurschap een mooie nieuwe uitdaging”, aldus Toussaint.

Fledderus is verheugd met zijn nieuwe functie. “Het is snel gegaan. Na mijn voetbalcarrière kreeg ik van de club de kans om me als directieassistent verder te ontwikkelen. Nu is er het vertrouwen in mijn nieuwe rol als technisch manager. Daar ben ik de club dankbaar voor. Per 1 maart zal ik invulling geven aan de technische zaken, ook met het oog op komend seizoen. Voor dit moment focussen we ons echter op het programma van deze week.”