'Onleesbare' Messi 'van een ander niveau': 'Ik móét zijn shirt dan hebben'

Danny Drinkwater kijkt uit naar de confrontaties met Barcelona in de Champions League. De middenvelder van Chelsea gaat 20 februari op Stamford Bridge tegen de Catalanen spelen en drie weken later volgt de return in het Camp Nou. Drinkwater heeft zin in de wedstrijden tegen de Spaanse grootmacht, ook al presteert Chelsea momenteel niet al te best.

"Ja, ik kijk er erg naar uit. Ik geloof niet dat ik eerder in het Camp Nou heb gespeeld. Ik heb een jaar geleden in het voorseizoen tegen Barcelona gespeeld, maar het Camp Nou zal een nieuwe ervaring voor mij worden. Ik ben benieuwd", citeert de Daily Mirror. De Engelsman heeft met name zin om de strijd aan te gaan met Lionel Messi, die hij een magistrale voetballer vindt.

"Ik was overdonderd de eerste keer dat ik tegen hem speelde, dus ik weet niet wat er straks gaat gebeuren. Maar ik móét zijn shirt dan hebben. Je kan simpelweg niet lezen wat hij gaat doen. Hij is snel met de bal en zijn manier van bewegen en snelle koersveranderingen zijn ongekend. Ik heb nog nooit tegen iemand zoals hem gespeeld. Ik heb tegen voetballers gespeeld die snel van richting kunnen veranderen, maar hij is gewoon van een ander niveau."