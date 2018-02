Seedorf ziet ‘voorbeeld’ in Spanje: ‘Hij had nog minder ervaring dan ik’

Clarence Seedorf ziet Zinédine Zidane als een van zijn grootste inspiratiebronnen. De kersverse trainer van Deportivo La Coruña gaf dinsdagmiddag een persconferentie, waarop hij de Franse oefenmeester van Real Madrid een 'voorbeeld' noemde. Volgens Seedorf is Zidane een van de trainers die de potentie van de 'nieuwe generatie' aantoont.

"Zidane is een fantastisch voorbeeld en een inspiratie voor elke jonge trainer", stelde Seedorf. "Toen hij aan de slag ging bij Real Madrid, had hij waarschijnlijk nog minder ervaring als trainer dan ik heb. Maar zijn persoonlijkheid en spelinzicht waren cruciaal voor zijn succes." Zidane is sinds januari 2016 de trainer van Real Madrid en won onder meer tweemaal de Champions League en eenmaal de Spaanse landstitel. Dit seizoen gaat het onder zijn leiding echter een stuk minder.

Seedorf beleeft zelf zijn vuurdoop bij Deportivo over zes dagen, als de degradatiekandidaat het opneemt tegen Real Betis. Hij was ruim een jaar werkloos. "Het is niet gemakkelijk om trainer te zijn, want er zijn veel meer trainers dan beschikbare banen. Daarom moet je dankbaar zijn voor een kans als deze. Clubs moeten vertrouwen hebben in de volgende generatie. Ik ben blij om terug te keren in de competitie waar mijn carrière in de internationale top begon", doelt hij op zijn dienstverband bij Real Madrid.