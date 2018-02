Ajax raakt ‘parel’ mogelijk kwijt: ‘Een internationale club gaat hem oppikken’

Hakim Ziyech was tijdens het duel met NAC Breda (3-1) niet gediend van het gefluit van de fans van Ajax. Na zijn goal maakte de middenvelder handgebaren om zijn onvrede over het publiek in de Johan Cruijff ArenA kenbaar te maken. Valentijn Driessen steunt Ziyech en vindt dat de fans van Ajax de creatieveling moeten koesteren.

“Hij is een parel op de Nederlandse velden, als voetballer. Je krijgt er neveneffecten bij hem gratis bij. Neem die gewoon, want als hij weg is, roepen wij het hele jaar lang: ‘Weet je nog, wat Ziyech liet zien?’ Dat vergeten mensen snel”, aldus Driessen van De Telegraaf. De journalist begrijpt wel waarom Ziyech geagiteerd was.

“Ik heb Antoine Griezmann van Atlético Madrid ook gezien”, vervolgt Driessen. “Hij ging zelfs op de bal staan en zei dat iedereen stil moest zijn. Dat doe hij (Ziyech, red.) een keer uit emotie. Daarna heeft hij zijn excuses aangeboden. Ziyech blijft een geweldige speler waarvoor je naar het stadion gaat. Voor Nicolas Tagliafico ga je niet naar het stadion.”

De geruchten doen de ronde dat de moeizame relatie tussen de spelmaker en het Ajax-publiek voor een vertrek uit Amsterdam kan leiden. "Ajax gaat hem kwijtraken. Een internationale club gaat hem oppikken. Ajax wil wellicht meewerken aan een verkoop. Internationaal, op het WK, gaat hij zich in de kijker spelen en dan gaat hij weg als er een internationale uitdaging komt.”