Chelsea en Real Madrid praten over opvallende ruildeal

Lucas Torreira kan in de zomer alle kanten op. De middenvelder van Sampdoria wordt door Atlético Madrid, Internazionale, Juventus en Napoli gezien als een versterking voor de komende voetbaljaargang. (Corriere dello Sport)

De Londenaren zijn bereid om Eden Hazard naar Spanje te laten gaan, als men een nog te bepalen bedrag én Karim Benzema in ruil krijgt.

Valencia heeft nog altijd de intentie om Gonçalo Guedes definitief van Paris Saint-Germain over te nemen, al zal hij niet goedkoop zijn. De buitenspeler weet dat hij in Parijs weinig uitzicht op speeltijd heeft. (Las Provincias)