Van den Brom wijst op gevaar van FC Twente: ‘Hij is de man in vorm’

AZ kan in de competitiewedstrijd tegen FC Twente geen beroep doen op Oussama Idrissi. De vleugelspits, afgelopen maand overgekomen van FC Groningen, heeft last van zijn hamstrings. Idrissi bleef daardoor zondag tegen Roda JC Kerkrade (2-2) ook al aan de kant. John van den Brom mist met de al wat langer geblesseerde Jeremy Helmer nog een mogelijke linksbuiten.

"Wie er tegen Twente linksbuiten staat, weet ik nog niet", vertelt Van den Brom via de officiële kanalen van AZ. "We hebben een aantal opties: Mats Seuntjens, Joris van Overeem, Ondrej Mihálik en Iliass Bel Hassani. Voor de rest blijft de basis zoals die zondag was." Tegen Roda verscheen Seuntjens in de basiself.

Van den Brom weet met wie hij woensdagavond in Enschede, waar om 18.30 uur wordt afgetrapt, vooral rekening moet houden. "Oussama Assaidi is bij hen de man in vorm. In elke aanval heeft hij wel een aandeel door een goal, een assist of een dribbel. Hij is zeker iemand om rekening mee te houden."

AZ is ongeslagen in de laatste negen uitduels in de Eredivisie (zes zeges, drie remises), zo berekende Opta. Dat is de langste reeks zonder uitnederlaag van AZ sinds april 2009: toen vijftien duels op rij.