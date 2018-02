Rooney sneert naar Liverpool: ‘Wij hadden échte kwaliteit achter ons staan’

Wayne Rooney is nog niet bepaald onder de indruk van Liverpool dit seizoen. De middenvelder annex aanvaller, die Manchester United afgelopen zomer verliet voor Everton, zegt dat de aartsrivaal van the Toffees vooral over veel aanvallende kwaliteiten beschikt, maar dat het nogal schort aan het middenveld en de verdediging van the Reds.

Rooney steekt bij Sky Sports zijn bewondering voor aanvallers Mohamed Salah, Sadio Mané en Roberto Firmino niet onder stoelen of banken. "Ik vind ze erg gevaarlijk. Firmino werkt hard om iedere bal elke keer terug te veroveren. En ze hebben allemaal veel snelheid. Hoe goed ze ook zijn, Salah brengt ze naar een hoger niveau", aldus de routinier.

"Sir Alex Ferguson liet ons bij Manchester United aanvallen zoals we zelf wilden. Maar als je op de vleugel stond, moest je ook meeverdedigen. We hadden een goede verstandhouding, want ik en Carlos Tévez zouden in defensief opzicht meer werk opknappen dan Cristiano Ronaldo. Maar met Cristiano wist je dat hij voor ons de grote wedstrijden ging winnen. Bij iedere andere speler had je het waarschijnlijk niet gedaan."

Op de vraag of de huidige aanvalstrio van Liverpool net zo succesvol kan zijn als de voormalig trio bij United, antwoordt Rooney: "Ik denk dat dat lastig gaat worden. Het verschil is, is dat wij winnaars van de Premier League in ons midden hadden. Wij hadden échte kwaliteit achter ons staan, de defensie was solide. Als die drie ons niveau willen halen (wat betreft prijzen winnen, red.), moet je een muur achter hen neerzetten."