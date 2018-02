Liverpool maakt komst én vertrek van Colombiaanse snelheidsduivel bekend

Liverpool heeft zich verzekerd van de diensten van Anderson Arroyo, zo maakt de Premier League-club dinsdagmiddag bekend. De Merseyside-club werd al enkele weken met de achttienjarige vleugelverdediger in verband gebracht. Liverpool maakt nu bekend dat de komst van de Colombiaanse tiener definitief is afgerond.

Arroyo komt over van Fortaleza, dat uitkomt op het op een na hoogste niveau van Colombia. De back, die zijn interlands afwerkt voor Colombia Onder-20, staat bekend om zijn snelheid en kan zowel op rechts als op links uit de voeten. Liverpool en Fortaleza kwamen in januari al tot een akkoord, maar het afronden van de laatste formaliteiten nam ook de eerste dagen van februari in beslag.

Liverpool verhuurt Arroyo meteen aan Real Mallorca, voor een periode van anderhalf jaar. De verdediger liep in december al stage bij de eilandclub, die momenteel de dans leidt in Groep III van de Segunda División B.