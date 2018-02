PSV moet middenvelder missen: 'We nemen geen risico's met hem'

In de midweekse speelronde van de Eredivisie neemt PSV het woensdag in eigen huis op tegen Excelsior. Phillip Cocu zegt dinsdag op de persconferentie dat hij tegen de Kralingers niet de beschikking heeft over Marco van Ginkel. De huurling van Chelsea kampt met knieproblemen en werd afgelopen weekend tegen PEC Zwolle (4-0) ook al vroegtijdig naar de kant gehaald.

"Van Ginkel is er morgen (woensdag, red.) niet bij", aldus Cocu, geciteerd door verschillende media, waaronder De Telegraaf. "We nemen geen risico's met hem. We gaan kijken of Marco de volgende wedstrijd inzetbaar is." Mauro Júnior is tegen de Rotterdammers vermoedelijk de vervanger van Van Ginkel. Cocu verwacht geen gemakkelijke wedstrijd tegen Excelsior, dat elfde plaats staat in de Eredivisie.

"Ik vind dat zij het heel goed doen. Het is een ploeg die heel gedisciplineerd vanuit een bepaalde organisatie speelt", vervolgt de PSV-trainer. "Die gaat ook niet ineens overboord als ze een tegendoelpunt krijgen. Je ziet dat Mitchell van der Gaag (trainer Excelsior, red.) ervaring heeft opgedaan in Portugal", verwijst Cocu naar de dienstverbanden van zijn vakgenoot als speler en trainer bij Marítimo Funchal en Belenenses.