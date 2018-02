Wenger zet kwaad bloed: ‘Ik had de kans om te spelen voor Man United’

Mathieu Debuchy liet Arsenal op de slotdag van de transferwindow na anderhalf jaar transfervrij achter zich om te gaan voetballen bij Saint-Étienne. De verdediger had bij the Gunners nauwelijks zicht op speelminuten en mocht vertrekken van Arsène Wenger. Debuchy kon vorig jaar winter Arsenal ook al verlaten voor Manchester United, maar dat wilde de Franse manager niet.

"Er waren moeilijke momenten bij Arsenal, momenten waarbij ik boos was op de manager", zegt Debuchy in gesprek met RMC over zijn tijd bij the Gunners. “Ik had de kans om verhuurd te worden aan Manchester United. Om te spelen voor Manchester United, maar hij weigerde dat." Debuchy baalde stevig van het besluit van Wenger. Uiteindelijk kon de verdediger op huurbasis naar Girondins Bordeaux vertrekken.

"Hij wilde zijn directe concurrent niet versterken toentertijd", vervolgt de routinier. "Er werden toen dingen gezegd die ik niet goed vond. Maar dat is nu in het verleden. Dat is soms hoe het gaat, dat is voetbal", besluit de 27-voudig international van Frankrijk, die door Wenger dit seizoen alleen werd gebruikt in bekerwedstrijden. In totaal speelde Debuchy dertig duels voor Arsenal, met twee goals en één assist tot gevolg.