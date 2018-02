‘Bij Besiktas wist iedereen wat ik ging doen, dat gaan ze hier ook leren’

Cenk Tosun maakte afgelopen transferwindow voor tientallen miljoenen euro's de overstap van Besiktas naar Everton. De spits heeft onder Sam Allardyce echter nog niet zijn draai gevonden. De manager zei dat zijn pupil tijd nodig had om te wennen aan de Premier League en die mening is de Turk zelf ook toebedeeld.

"Het is niet makkelijk om je aan te passen aan een nieuwe omgeving. Ook al ben ik geboren in Europa (Wetzlar, Duitsland, red.), is de situatie nu wel anders. Ik ging van de Turkse competitie, waar ik al jarenlang in speelde, naar de zwaarste competitie ter wereld. Het is moeilijk aanpassen. Sam (Allardyce, red.) heeft mij dat ook verteld", aldus de aanvaller in gesprek met Habertürk.

"Hij praat veel met me. Ik heb nul problemen met hem. Hij zei mij dat, als ik fit genoeg ben om te acteren in de competitie en in de ploeg, ik basisspeler zal zijn. Ik heb nul interesse om terug te keren naar Turkije op dit moment. Ja, ik ben fan van Besiktas. Maar ik zal nooit terugkeren zonder te hebben gevochten en dingen bereikt te hebben bij Everton."

"Zo ben ik niet. Ik zal iedereen in Engeland laten zien wie Cenk Tosun is. Ik heb een droom. Als ik mijn missie voldaan heb hier bij Everton, zou ik graag terugkeren naar Turkije. Maar nu is het te vroeg. Ik heb mijn nieuwe ploeggenoten pas ontmoet! Bij Besiktas wisten mijn teamgenoten hoe ik liep op het veld. Iedereen wist wat ik ging doen. Bij Everton gaan ze dat op een gegeven moment ook leren."

De 25-voudig international, die tot medio 2022 heeft getekend op Goodison Park, heeft tot dusverre drie duels meegespeeld bij the Toffees. Hij wist tegen Tottenham Hotspur, West Bromwich Albion en Arsenal echter niet tot scoren te komen. Bij Besiktas heeft de aanvaller 62 keer het net gevonden en wist hij 13 keer een medespeler in stelling te brengen in 142 wedstrijden.