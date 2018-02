Watford dreigt spits weer lang te moeten missen na opgestoken middelvingers

De Engelse voetbalbond (FA) doet momenteel onderzoek naar de gebaren die Troy Deeney maakte nadat hij maandagavond voor Watford scoorde in het duel met Chelsea, dat door the Hornets met 4-1 gewonnen werd. De spits benutte een strafschop en stak vervolgens beide middelvingers op richting de aanhang van the Blues.

Volgens Deeney zelf was het gebaar een reactie op alle speculatie die er voorbije maand rond zijn persoon is geweest. Hij wilde naar eigen zeggen op deze manier laten blijken ‘dat hij er nog was’, nadat hij nadrukkelijk in verband werd gebracht met een vertrek bij Watford. De FA is momenteel in afwachting van het wedstrijdrapport van scheidsrechter Mike Dean en het is de vraag of de leidsman de gebaren van Deeney genoteerd heeft.

Als dat het geval is, kan Deeney volgens The Sun een schorsing van twee wedstrijden tegemoet zien. Als Dean de middelvingers van de spits niet gezien heeft, kunnen daar nog eens twee duels bijkomen. Deeney wordt gestraft voor een beledigend gebaar, maar de FA laat dan ook meewegen dat hij dit seizoen al tweemaal eerder langdurig geschorst werd.

In oktober kreeg Deeney een schorsing van vier wedstrijden nadat hij Joe Allen van Stoke City in het gezicht had gepakt. Twee maanden later kreeg de spits opnieuw een dergelijke uitsluiting, na een charge op Collin Quaner van Huddersfield Town. Dele Alli kreeg eerder dit seizoen van de FIFA een schorsing van één wedstrijd nadat hij zijn middelvinger opstak in de interland tussen Engeland en Slovenië.