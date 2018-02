‘Manchester City komt op het niveau waarop Barça vier of vijf jaar geleden zat'

Wayne Rooney keerde afgelopen zomer terug bij Everton en zit in de herfst van zijn loopbaan. De 32-jarige Engelsman maakt daarom al plannen voor de periode na zijn actieve carrière. Hij was maandagavond bij Sky Sports aanwezig als analist en vertelde daar dat hij een loopbaan als manager ambieert.

“Ik zou graag manager worden, ik ben mijn hele leven bezig geweest met voetbal. Dat is iets wat ik weet. Ik weet zeker dat ik eerst meer werk op televisie zal gaan doen, maar uiteindelijk wil ik manager worden”, zegt Rooney, die van mening is dat zijn oude club Manchester United goede zaken gedaan heeft met het binnenhalen van Alexis Sánchez. “Hij is een perfecte speler voor Manchester United: Sánchez heeft aggressie, passie en wilskracht.”

“Je kan zien dat hij een winnaar is. Hij is een speler die bij Manchester United ontbrak, iemand die rond Romelu Lukaku kan spelen. Jongens als Sánchez maken de andere spelers vijf tot tien procent beter”, vervolgt de middenvelder annex aanvaller van Everton. “Manchester United zal Manchester City dit seizoen alleen niet achterhalen en als ik eerlijk ben, zal dat volgend seizoen ook lastig worden.”

“Manchester City komt op het niveau waarop Barcelona vier of vijf jaar geleden zat. Het is niet leuk om te zeggen, maar ze spelen nagenoeg perfect voetbal. Guardiola heeft de basis gelegd voor een team als hij bij Barcelona had. Met nog een versterking kan hij dat al voor elkaar hebben”, besluit Rooney.