Waterreus uitgefloten op Ibrox: ‘Vlak voor tijd ’scheurde‘ ik een hamstring’

Ronald Waterreus vertrok in 2006 bij Rangers FC. De keeper wilde weg nadat hij boos was geworden om een fout die hij ontdekte in het nieuwe contractvoorstel van de club uit Glasgow. Hij haalde in de Schotse media hard uit richting de club en dat konden de fans niet waarderen. De oud-keeper werd uitgefloten door de supporters, waarna Waterreus na een sterke wedstrijd deed alsof hij geblesseerd was om te kijken of hij nog steeds impopulair was bij de fans.

"Ik had een aanbieding van Rangers gekregen per fax. Daarin was mijn naam verkeerd gespeld. Dus ik op hoge poten een fax teruggestuurd: als jullie mijn naam nog niet eens fatsoenlijk kunnen spellen...”, zegt Waterreus jaren later in gesprek met Voetbal Inside. “Toen stuurden zij plichtsgetrouw een fax terug. Mijn naam stond deze keer wel goed gespeld, maar de naam van Kees Ploegsma, mijn zaakwaarnemer, nog steeds fout. Toen zei ik: ik praat nooit meer met ze."

Waterreus had besloten om te vertrekken. "Alleen ik had, zoals je mij kent, een interview gegeven dat ietsje pittig was. Dat werd vertaald. Toen speelden wij thuis tegen Motherwell en ik werd op Ibrox door mijn eigen publiek gewoon écht uitgefloten. Dat is toch niet zo fijn als het er 48.000 zijn."

Een paar weken later wilde Waterreus een statement maken in de thuiswedstrijd tegen Hearts. "Ik keepte vrij goed en toen dacht ik: ik denk dat ik eens een keer een statement ga maken. Dus twee minuten voor tijd 'scheurde' ik een hamstring. Totaal niet natuurlijk, maar ik zei 'ik moet eruit'. Ik liep dus van het veld af en kreeg een staande ovatie. Ik kom aan de zijlijn en McLeish (manager, red.) vraagt: ‘wat heb jij?!’ Ik zei: ‘niets, wilde eens kijken wie er nu nog floot.’”