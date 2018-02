KNVB presenteert Koeman als nieuwe bondscoach

De KNVB heeft Ronald Koeman dinsdagmiddag gepresenteerd als nieuwe bondscoach. Daarnaast presenteerde de voetbalbond met Nico-Jan Hoogma ook een nieuwe technisch manager. Koeman heeft een contract gesigneerd tot en met het WK 2022.

Koeman neemt naar verwachting Kees van Wonderen mee als assistent-bondscoach, terwijl Patrick Lodewijks aan de slag gaat als keeperstrainer. Jan Kluitenberg krijgt een rol als fysieke trainer bij Oranje. De nieuwe bondscoach zal in maart voor het eerst op de bank zitten bij het Nederlands elftal, tijdens de oefeninterlands tegen Engeland en Portugal. Voor Koeman staat er een loodzwaar eerste kalenderjaar als bondscoach op het programma.

In de groepsfase van de Nations League werd Oranje namelijk gekoppeld aan Duitsland en Frankrijk. De wedstrijden in deze competitie gaan in september van start. Pas in maart 2019 begint de reguliere EK-kwalificatiereeks, waarin het Nederlands elftal een ticket voor het EK 2020 kan verdienen.

Koeman aasde al geruime tijd op de functie, maar de KNVB koos in een eerder stadium onder meer voor Guus Hiddink. De voormalig Oranje-international is met Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ, Feyenoord, Southampton en Everton negen keer eindverantwoordelijk geweest bij een club; nu gaat Koeman zijn eerste bondscoachschap aan. Als trainer heeft Koeman in totaal negen prijzen gewonnen, waaronder drie landstitels in Nederland.