‘Ik zou zelfs naar Bagdad of Pakistan gaan, alleen maar om weer te voetballen’

Emmanuel Eboué deed in december zijn hartverscheurende verhaal uit de doeken. De voormalig verdediger van onder meer Arsenal en Galatasaray raakte na zijn scheiding in een depressie en kampte met zelfmoordneigingen. In gesprek met de Canal+ geeft hij nu te kennen dat hij hoopt nog ergens als voetballer aan de slag te kunnen.

De 34-jarige Ivoriaan verloor bijna al zijn geld, heeft zijn drie kinderen sinds juni niet meer gezien, wast zijn kleren met de hand omdat hij zich geen wasmachine kan veroorloven, verloor zijn opa en zijn broer, vervoert zich met zijn laatste spaargeld met het openbaar vervoer en dreigt zijn huis in het Londense Enfield te verliezen aan zijn ex. Eboué zegt zich ‘alleen’ en ‘verlaten’ te voelen en hoopt daarom op een nieuw avontuur als profvoetballer. In 2016 stond Eboué voor het laatst onder contract bij Sunderland.

“Het enige dat ik wil, is terugkeren in het profvoetbal. Ik denk dat ik daar nog steeds de kwaliteiten voor heb”, zegt Eboué. Galatasaray en Arsenal zouden ook bezig zijn geweest om hem een baan aan te bieden in de jeugdopleiding. “Ik zou zelfs naar Bagdad of Pakistan gaan, alleen maar om weer te voetballen. Het maakt me niet uit waar dat zal zijn. Ik leef met mijn koffers ingepakt, omdat er een moment kan komen dat ik mijn huis uitgegooid word."

“Tegenwoordig heb ik niemand meer aan mijn zijde, ik voel me verlaten. Ik was altijd heel goed met mijn kinderen en mijn familie, maar nu heb ik helemaal niemand meer”, vervolgt de Ivoriaan. “Als ik mijn professionele voetbalvrienden zag spelen op televisie, was ik blij voor ze. Maar diep van binnen moest ik huilen. Ik was verlaten en had niemand die dicht bij me stond. Het enige wat ik wilde, was terugkeren in de voetballerij.”