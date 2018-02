PSV-talent doet oproep aan Brands: ‘Ik zou het mooi vinden’

Laros Duarte beschikt bij PSV over een aflopend contract. De twintigjarige middenvelder speelt sinds 2015 bij Jong PSV en hoopt zijn verbintenis op korte termijn te verlengen. Maandagavond liet hij zich in ieder geval van zijn goede kant zien; tegen MVV tekende hij voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

Duarte hoopt op een nieuw contract en een debuut in de hoofdmacht van PSV. "Iedereen in deze ploeg probeert zichzelf natuurlijk in de kijker te spelen en hoopt zo hoog mogelijk te komen, dat is nu eenmaal zo. PSV, de Eredivisie of waar dan ook", zegt hij in gesprek met het Eindhovens Dagblad. "We hebben ook een gezamenlijk doel en dat gaat heel goed. Ik zou het mooi vinden als ik nog langer kan blijven, omdat ik me hier kan ontwikkelen en ook plezier in het voetbal heb." Dit seizoen kwam Duarte al tot negentien competitiewedstrijden bij Jong PSV en daarin was hij twee keer trefzeker.

Na afloop van het duel met MVV was Duarte blij dat de drie punten waren gepakt. “We hadden in de tweede helft de nodige moeite om ze van de goal af te houden", aldus de oudere beroer van Sparta Rotterdam-speler Deroy Duarte. “Gelukkig hebben we de punten over de streep kunnen trekken. Ik heb zelf het gevoel dat ik er steeds beter in kom en voel me gewaardeerd en goed in dit team. Na twee lange blessureperiodes voel ik me op het veld steeds vrijer. De goal was een kwestie van kijken, goed kappen en schieten. Ik ben er echt blij mee.”