Pierie kan in Zwolle in rijtje met Zivkovic, Bruggink en Kadioglu komen

De midweekse speelronde in de Eredivisie wordt dinsdagavond afgetrapt door PEC Zwolle en sc Heerenveen. De thuisploeg wil zich herstellen van de 4-0 nederlaag tegen PSV van afgelopen zaterdag. Dat wordt niet eenvoudig, want de bezoekers uit Friesland wonnen afgelopen weekend met 1-0 van FC Twente en zijn in 2018 nog altijd ongeslagen.

o PEC Zwolle is ongeslagen in de laatste drie thuisduels met sc Heerenveen (twee keer winst, eenmaal gelijk); deze drie ontmoetingen leverden in totaal veertien treffers op (4,7 per duel).

o PEC Zwolle zegevierde eerder dit seizoen met 1-2 bij Heerenveen en kan voor het eerst in één Eredivisieseizoen tweemaal van de Friezen winnen.

o Heerenveen kwam sinds de promotie van PEC naar de Eredivisie in 2012 in alle elf duels met de Zwollenaren tot scoren; de Friezen scoorden op 17 april 2004 voor het laatst niet in een ontmoeting met PEC.

o PEC Zwolle pakte slechts vijf punten uit de laatste vijf thuisduels, nadat de eerste vijf thuiswedstrijden van het seizoen vijftien punten opleverden.

o PEC Zwolle gaat zijn zeshonderdste Eredivisiewedstrijd spelen en wordt de 25e club die deze mijlpaal bereikt.

o In de laatste elf Eredivisieduels scoorde de speler die bij PEC Zwolle als centrumspits begon slechts eenmaal (Terell Ondaan tegen AZ op 12 december), in de laatste vier wedstrijden schoot de startende centrumspits van PEC zelfs niet één keer op doel.

o Heerenveen won dit Eredivisieseizoen vier uitduels, de Friezen kunnen voor het eerst sinds het seizoen 2015/16 vijf uitduels winnen in een volledig Eredivisieseizoen.

o Geen team kreeg dit Eredivisieseizoen minder doelpunten tegen in het eerste kwartier na de rust dan PEC Zwolle en sc Heerenveen (3, gelijk met PSV).

o Kik Pierie staat op negentien Eredivisieduels en kan de drie-na-jongste speler ooit worden (17 jaar, 201 dagen) met twintig optredens, na Richairo Zivkovic, Arnold Bruggink en Ferdi Kadioglu.

o Jurgen Streppel verloor als trainer van geen team vaker in de Eredivisie dan van PEC Zwolle (8 keer, gelijk met Ajax) en zag zijn teams nooit vaker dan één keer scoren tegen de Blauwvingers.