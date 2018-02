‘Pikt hij het niet op, dan kan het ook rap over en uit zijn met Ziyech’

Na afloop van het duel tussen Ajax en NAC Breda (3-1) ging het vooral over Hakim Ziyech. De middenvelder scoorde in de slotminuut uit een vrije trap en vierde dat met gebaren richting het publiek, dat zich gedurende de wedstrijd kritisch had uitgelaten. Aad de Mos vindt de actie van Ziyech niet handig, zo zegt hij tegenover het Algemeen Dagblad.

“Het wordt tijd dat Hakim volwassen wordt. Hij is naar Ajax gehaald om die club weer kampioen te maken. Zolang hij dat niet voor elkaar heeft gekregen, heeft hij niks te zeggen. Ik heb altijd onthouden dat Johan Cruijff tegen me zei: Als het een keer minder gaat, krijgen jij en ik de schuld. Zo werkt dat in het voetbal. Deal ermee”, vertelt De Mos, die het probleem bij Ziyech vaker terug ziet komen. “De lijn Heerenveen-Twente-Ajax is helder. Het probleem steekt steeds de kop op.”

“Kijk, Marco van Basten heeft niet voor niets een akkefietje met hem gehad bij Heerenveen. Die weet als geen ander dat je in de keiharde top van de voetbalwereld gewoon moet leveren”, vervolgt de voormalig oefenmeester. Hij stelt dat het belangrijk is hoe je als speler met de kritiek omgaat en hoe zelfkritisch je bent. “Krijgt Ziyech dat voor elkaar, dan kan hij inderdaad, zoals hij zelf wil, de eerste Marokkaanse speler worden die het wel redt in de top. Pikt hij het niet op, dan kan het ook rap over en uit zijn met hem.”