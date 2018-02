Van Dijk onder een vergrootglas: ‘Iedereen bekijkt de slechte dingen, zo is het’

Liverpool telde in januari 84,5 miljoen euro neer om Virgil van Dijk los te weken bij Southampton. De Nederlandse verdediger weet dat hij door zijn enorme prijskaartje nu onder een vergrootglas ligt. “Maar mijn kracht is om me niet zoveel aan te trekken van de meningen van andere mensen”, vertelt Van Dijk in gesprek met the Guardian en de Liverpool Echo.

“Ik weet dat ik voor veel geld deze stap heb gemaakt en dat alles geanalyseerd zal worden. Niemand gaat kijken naar de goede dingen die je doet. Iedereen bekijkt de slechte dingen, zo is het. Ik zal dat bespreken met de mensen die me beter maken: de manager en mijn medespelers. Als het waar is, zie ik dat als opbouwende kritiek”, stelt Van Dijk, die negatieve meningen dus naar eigen zeggen makkelijk langs zich heen laat gaan.

“Ik weet wanneer ik het goed doe en weet ook precies wanneer ik iets fout doe. Niemand zal het over mijn optreden tegen Tottenham Hotspur hebben”, vervolgt de verdediger. “We verdedigden goed, maar kregen twee discutabele penalty’s tegen. Niemand praat daarover. Als team hebben we het heel goed gedaan tegen Harry Kane, een van de beste spitsen ter wereld. Vorig seizoen ben ik acht maanden uit de roulatie geweest en het is niet makkelijk om terug te komen. Ik focus me gewoon op het team en mezelf, niet op wat iedereen vindt.”

“Het voetbal dat we met Liverpool spelen is totaal anders. Ik heb de tijd nodig om daar aan te wennen en dat doe ik iedere dag met het team. Ik praat veel met de manager en andere mensen die me vooruit kunnen helpen”, aldus Van Dijk, die het komende zondag met Liverpool opneemt tegen Southampton. “Misschien fluiten ze me de hele wedstrijd uit. Wat kan ik daaraan doen? Niks, ik nam de beslissing. Ik heb van mijn tijd genoten bij Southampton en ben de club heel dankbaar. Maar ik ben verder gegaan en zij zijn verder gegaan.”

Jamie Carragher zei onlangs dat Van Dijk te dik lijkt. “Hij zou de kleedkamer in moeten komen, dan ziet hij dat ik moeilijk gewicht kan verliezen. Er zullen altijd mensen zijn die een mening over je hebben, zo is het nu eenmaal op dit moment. Ik maak me niet echt druk over mijn prijskaartje, want daar heb ik geen invloed op. Mijn familie waardeert me en dat is het belangrijkste. Er zijn op dit moment zoveel ogen op me gericht, ik houd gewoon mijn hoofd naar beneden.”