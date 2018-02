Makaay waarschuwt Seedorf: ‘De precieze details daarachter ken ik niet’

Clarence Seedorf werd maandagavond gepresenteerd als de nieuwe trainer van Deportivo La Coruña. De oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid en AC Milan moet de nummer achttien van LaLiga zien te behoeden voor degradatie. Roy Makaay beleefde als speler grote successen met Deportivo en vindt het mooi dat Seedorf de zware taak op zich durft te nemen.

Tussen 1999 en 2003 profileerde Makaay zich bij de toenmalige Spaanse topclub als een van de beste spitsen ter wereld. Hij scoorde aan de lopende band en werd kampioen van Spanje. Daarna ging het hard bergafwaarts met de club. "Het is een club die hunkert naar het succes van weleer. Vergis je niet, in mijn tijd waren ze landskampioen, bekerwinnaar en kwartfinalist in de Champions League", laat Makaay optekenen in gesprek met het Algemeen Dagblad.

"Ik kwam er in een fase dat het bestuur goede buitenlanders haalde die al in Spanje speelden. Ik kwam zelf op mijn 24ste over van Tenerife. Nu is het al moeilijk om een stabiele middenmoter te zijn”, aldus Makaay. “De precieze details daarachter ken ik niet. De beleidsbepalers van toen zijn er in elk geval niet meer. Maar ik vind het wel mooi dat Clarence erin durft te stappen, hij pakt ze in een moeilijke positie op."