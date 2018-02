Engelse winterstop niet ver weg meer: ‘We staan er zeker voor open’

In tegenstelling tot in de rest van Europa wordt in Engeland niet aan een winterstop gedaan, maar daar komt mogelijk binnenkort verandering in. Volgens de BBC hebben de organisaties van de Premier League en lagere profcompetities reeds ‘constructieve gesprekken’ gevoerd met de Engelse voetbalbond FA. Wanneer de huidige televisiedeal afloopt, overweegt de bond een winterstop in te voeren, om zo het voorbeeld van andere topcompetities te volgen.

De huidige televisiedeal loopt af na het seizoen 2018/19. Een winterstop zou derhalve op zijn vroegst pas vanaf het seizoen 2019/20 kunnen worden ingevoerd. Volgens de BBC wordt er door verschillende partijen al maanden met elkaar gesproken. Die gesprekken zouden zich op een positieve manier ontwikkeld hebben, waardoor een winterstop aanstaande lijkt. Het zou dan gaan om een periode zonder voetbal in januari. De gebruikelijke wedstrijden tijdens de feestdagen zouden in stand moeten blijven.

“De Premier League, de English Football League en de FA zijn in gesprek over de alsmaar voller geworden speelkalender én manieren waarop zij kunnen samenwerken”, staat te lezen in een brief van de organisatie van de competitie aan diverse Engelse omroepen. Een mid-season break wordt overwogen. “Als er ruimte gevonden wordt, staan wij daar zeker open voor. We blijven in gesprek om tot een goede oplossing te komen.”