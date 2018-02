‘Weet niet wat hij de laatste weken in godsnaam aan het doen is bij Feyenoord’

Renato Tapia mag zicht dit seizoen onder trainer Giovanni van Bronckhorst vaste basisspeler noemen. Door blessures van Sven van Beek, Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden werd hij in de basis geposteerd en waar hij eind vorig jaar nog veel lof kreeg over zijn spel, klinkt er nu veelal kritiek. De laatste weken zijn de prestaties van Tapia niet om over naar huis te schrijven en dat was ook tegen VVV-Venlo weer het geval. Hij veroorzaakte vlak voor tijd een strafschop.

“Ik ben fan van Tapia, maar ik weet niet wat hij de laatste weken in godsnaam aan het doen is", zei Kenneth Perez maandagavond bij Natafelen met Kees. "Hij kan daar wel een paar maanden spelen, maar als je bij Van Bronckhorst langdurig geblesseerd bent, duurt het wel heel lang voor je weer terug mag in het elftal. Dat heeft ook te maken met wedstrijdritme van de spelers te maken. Waar moeten ze die op doen?"

De door Tapia veroorzaakte strafschop werd benut door Clint Leemans. Zodoende ging Feyenoord met 1-0 onderuit in Venlo. Arno Vermeulen van de NOS vindt het vreemd dat Van Bronckhorst blijft kiezen voor Tapia in het hart van de verdediging. Hij ziet daar liever Jeremiah St. Juste. "Dat is wel een punt van discussie. Hij blijft Tapia hardnekkig verdedigen, terwijl je vier of vijf momenten kunt laten zien waardoor Feyenoord punten heeft verspeeld.”