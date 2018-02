‘Stuitend dat Veltman hem tot de orde riep, hem moeten ze juist uitfluiten’

Hakim Ziyech werd zondagmiddag tegen NAC Breda (3-1) opnieuw uitgefloten door een deel van het Ajax-publiek. Dries Boussatta vindt het zeer onterecht en is van mening dat de middenvelder meer krediet verdient. Volgens de oud-speler van onder meer AZ moeten de supporters van Ajax juist blij zijn met een spelmaker als Ziyech.

“Ik vind het een achterlijke, belachelijke discussie", zegt Boussatta in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Wat wil het Ajax-publiek nou? Jan Modaal op het middenveld die alles op safe speelt? Of een speler die risico's neemt om het verschil te maken? Het is niet voor niets dat geen trainer het in zijn hoofd haalt hem te wisselen. Omdat hij altijd dat ene briljante, beslissende moment kan brengen.”

Het gefluit vanaf de tribunes nam in de tweede helft toe en toen Ziyech vlak voor tijd vanuit een vrije trap de 3-1 maakte, kon hij het laten om met zijn handen naar de fans te gebaren. “Dat hij een blablabla-gebaar maakt als het publiek hem uitfluit, mag van mij", aldus Boussatta. "Het zou anders zijn als hij iemand recht in zijn gezicht spuugt. Dit is gewoon een uiting van emotie. Een reactie op het gefluit. Hij verdient veel meer krediet bij het publiek. Was hij een speler geweest die vanaf zijn achtste bij Ajax had rondgelopen, dan had je de ArenA niet gehoord, hoor.”

Na afloop ging Ziyech door het stof. Hij bood zijn excuses aan voor zijn handgebaren en dat was volgens Boussatta helemaal niet nodig. "Ik zou extra hard voor hem klappen als-ie géén sorry had gezegd. Dat uitgerekend Joël Veltman hem tot de orde riep, is stuitend. Juist hém moeten ze in de Arena eens uitfluiten. Hij veroorzaakt al jaren domme penalty's, komt overal mee weg en wordt ervoor ook nog eens beloond met de aanvoerdersband.”