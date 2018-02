Conte na pak slaag tegen Watford: ‘Mijn positie? Die is onveranderd’

Antonio Conte verkeert in zwaar weer bij Chelsea na de 4-1 nederlaag tegen Watford. Op bezoek bij the Hornets kwamen de bezoekers na een half uur spelen met tien man te staan doordat Tiémoué Bakayoko zijn tweede gele kaart kreeg. Met een man minder ging de regerend kampioen van Engeland uiteindelijk met ruime cijfers onderuit. De druk op de schouders van Conte groeit en in de Engelse media wordt al gesproken over een eventueel verslag. Daar wilde de Italiaanse trainer direct na afloop van het duel op Vicarage Road niet op ingaan.

“Mijn positie? Daar is niets aan veranderd. Ik blijf hier. De druk? Welke druk? Wat is druk? Ik doe mijn werk, en als dat genoeg is, dan is dat zo. Zo niet, dan moet de club een ander besluit nemen”, zei Conte, geciteerd door de Daily Mail. “Ik ben enorm teleurgesteld, vanavond was het ontzettend slecht. We begonnen zwak, speelden zonder persoonlijkheid en met angst. Dit zijn we niet gewend. We kunnen verliezen, maar proberen altijd voetbal te spelen.”

Door een benutte strafschop van Troy Deeney ging Watford geruime tijd aan de leiding. In de slotfase tekende Eden Hazard op fraaie wijze voor de 1-1. Vlak daarna was het Daryl Janmaat die op avontuur ging en de 2-1 achter de touwen werkte. In de absolute slotfase werd de voorsprong door Watford uitgebreid naar 4-1. “In tien minuten tijd kregen we drie doelpunten tegen. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid pakken; zowel ik als de spelers.”