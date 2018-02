‘Transfersom geflopte ex-spits FC Groningen kan oplopen tot 18 miljoen’

Alexander Sörloth maakte vorige maand voor tien miljoen euro de overstap van FC Midtjylland naar Crystal Palace. Volgens het Deense Ekstra Bladet kan dat bedrag door middel van bonussen oplopen tot liefst achttien miljoen euro.

De Noorse spits speelde twee seizoenen bij FC Groningen, maar kwam daar niet uit de verf. Vorig seizoen kwam hij in 27 wedstrijden niet verder dan drie doelpunten. Hij vertrok daarop naar Midtjylland, waar hij in 19 wedstrijden 10 keer trefzeker was. Crystal Palace had genoeg gezien en telde vorige maand tien miljoen euro neer. Door een afgesproken doorverkooppercentage ontvangt Groningen een kleine miljoen euro.

De deal blijkt zeer lucratief voor Midtjylland. Want wanneer the Eagles zich dit seizoen weten te handhaven in de Premier League, ontvangt de Noorse topclub ongeveer 2,3 miljoen euro. Als de club daar ook volgend seizoen in slaagt mag Midtjylland nog eens hetzelfde bedrag tegemoet zien. Zodra Sörloth vijftig wedstrijden speelt voor de Engelse club, komt daar nog eens twee miljoen euro bij. Bij het bereiken van het aantal van 25 wedstrijden, krijgt Midtjylland ongeveer een miljoen euro.