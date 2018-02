Younes: ‘Of ik komende zomer wél naar Napoli ga, weet ik nog niet’

Amin Younes liet vorige maand een transfer naar Napoli afketsen en maakte maandagavond zijn rentree in het shirt van Ajax. Hij speelde ruim een uur mee bij Jong Ajax in het Jupiler League-duel met Helmond Sport. Mede dankzij een treffer van de Duitse buitenspeler won de ploeg van trainer Michael Reiziger met 2-0 en is het weer koploper van de competitie. Na afloop van het duel weigerde Younes duidelijkheid te verschaffen over zijn toekomst.

De clubs waren het al eens over de transfersom en Younes was al akkoord met Napoli. Wegens ‘familieomstandigheden’ liet de Duits international de transfer geen doorgang vinden. Naar verluidt heeft hij al een contract getekend bij Napoli, zodat hij komende zomer transfervrij vertrekt naar de Serie A. "Of ik komende zomer wél naar Napoli ga, weet ik nog niet, dus kan ik je nu niet vertellen. Het gaat er nu om kampioen te worden met Ajax”, zei Younes maandagavond in gesprek met De Telegraaf. "De deal ging om persoonlijke redenen niet door. Er is een aantal dingen gebeurd, maar daar wil ik niet over praten.”

Younes wilde niet zeggen of de kans bestaat dat hij zijn contract in de Johan Cruijff ArenA verlengt. “Dat weet ik nog niet. Maar ik kan niks uitsluiten”, reageerde de Ajacied, die ook niet wilde uitsluiten dat hij helemaal niet bij Napoli tekent en de komende jaren in Amsterdam te bewonderen is. Wel wilde hij praten over zijn optreden tegen Helmond Sport. "De trainer heeft me gevraagd of ik met Jong Ajax wilde spelen, het was geen verplichting. Het leek me lekker en goed om minuten te maken. Ik heb al negen wedstrijden in de Eredivisie gespeeld. Dus dit was de enige mogelijkheid nog. Bij tien wedstrijden mag dat niet meer.”

De linksbuiten verliet het veld onder begeleiding van applaus. "Ik was niet echt bang dat ik slecht zou worden ontvangen door het publiek. Ik heb altijd alles voor Ajax gegeven en zal dat ook de komende maanden doen. Het is aan mij met mijn inzet de fans weer achter me te krijgen. Ik ben in elk geval blij dat ik het team en Michael Reiziger heb geholpen met mijn doelpunt.”