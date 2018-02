‘Charismatische leider’ Seedorf: ‘Ik had hier een bepaald gevoel bij’

Clarence Seedorf gaat zijn avontuur bij Deportivo La Coruña met veel vertrouwen tegemoet. De kersverse oefenmeester is belast met de taak om de Galicische club voor LaLiga te behouden. Momenteel staat Deportivo op de achttiende plek, een klassering die aan het eind van de rit leidt tot rechtstreekse degradatie.

Over precies een week beleeft Seedorf zijn vuurdoop tegen Real Betis. Het elftal van de Nederlander is drie punten verwijderd van nummer zeventien Levante. "Deportivo zit in een lastig parket, maar in het voetbal is alles mogelijk", beaamt Seedorf in gesprek met Marca. "Ik hoop deze spelers te laten groeien en ik weet zeker dat er tegen Real Betis een nieuw team staat. Een team dat uit deze situatie wil komen. Ik ga daar de middelen voor aanreiken."

Volgens Seedorf heeft zijn team genoeg kwaliteit om degradatie te ontlopen. "De jongens die ik in actie heb gezien, zijn goede voetballers. Ik ben ervan overtuigd dat we gaan stijgen op de ranglijst. Ik houd van uitdagingen en ik had hier een bepaald gevoel bij. Ik denk dat het doel haalbaar is", concludeert hij. Clubvoorzitter Tino Fernández stelt dat Depor stappen moest zetten 'op het gebied van leiderschap en charisma'. "We namen alleen kandidaten in overweging die leiders waren. Clarence straalt vastberadenheid, kracht en energie uit. Dat is de sleutel om meer uit deze groep te halen."

De voormalig middenvelder van onder meer Ajax, Real Madrid en AC Milan begon zijn trainersloopbaan in 2014 bij laatstgenoemde club. Na vijf maanden werd hij al uit zijn functie ontheven. Ook een avontuur bij Shenzhen FC was in 2016 van korte duur: Seedorf kreeg na zes maanden zijn congé. Begin dit jaar lonkte een dienstverband bij Club Atlético Paranaense, maar dat avontuur ging niet door doordat een tussenpersoon bij de onderhandelingen een 'exorbitante' commissie vroeg.