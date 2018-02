Younes en Jensen helpen Ajax aan koppositie in Jupiler League

Jong Ajax heeft geprofiteerd van de nederlaag die NEC vrijdag leed bij FC Emmen. Het team van Michael Reiziger won maandagavond met 2-0 van Helmond Sport en veroverde daardoor de koppositie. Amin Younes opende de score voor Ajax. Tegelijkertijd was Jong PSV met 1-0 te sterk voor MVV Maastricht, waardoor de Eindhovenaren oprukten naar plek vier. Laagvlieger Jong AZ klom een plaats dankzij een 3-1 overwinning op FC Oss.

Jong Ajax - Helmond Sport 2-0

Voor het eerst sinds zijn afgeketste transfer naar Napoli maakte Younes weer minuten. De aanvaller had weinig tijd nodig om zijn meerwaarde te bewijzen: halverwege de eerste helft trok hij vanaf de linkerflank naar binnen, liet hij meerdere verdedigers zijn hielen zijn en haalde Younes uit in de rechterhoek. Door slecht uitverdedigen van Terry Lartey-Sanniez en doelman Norbert Alblas werd het daarna bijna 1-1; laatstgenoemde kon nog redding brengen op het schot van Steven Edwards. Helmond Sport bleef dus in leven, ook door een grote misser van Mateo Cassierra na rust. Invaller Victor Jensen zorgde er met zijn eerste goal in het betaald voetbal voor dat Ajax definitief de zege binnensleepte.

Jong PSV - MVV Maastricht 1-0

Op slag van rust brak Laros Duarte de ban met een afstandsschot. Tot dat moment hadden beide clubs een paar kansen gecreëerd in de eerste helft. Zo was Jonathan Okita halverwege de eerste helft dicht bij een doelpunt: na een goede individuele actie trof hij de binnenkant van de paal. Na de rust liet Donyell Malen na om er 2-0 van te maken na slordig balverlies van Steven Pereira. Aan de overzijde redde Eloy Room ternauwernood op een inzet van Atilla Yildirim. Het bleef bij 1-0 en daarom boekte PSV de derde overwinning op rij in de Jupiler League.

Jong AZ - FC Oss 3-1

AZ wachtte al tweeënhalve maand op een zege en die kwam er maandag eindelijk. Bij rust stonden de Alkmaarders met 1-0 voor dankzij een doelpunt van Ferdy Druijf. De aanvaller werd bediend door Tijjani Reijnders en bleef koelbloedig. AZ speelde een sterke eerste helft en bleef ook na rust goed voetballen. Via Druijf werd het bijna 2-0, voordat Mees Kaandorp daar alsnog voor zorgde door subtiel binnen te prikken. Het derde Alkmaarse doelpunt kwam op naam van Kai Koreniuk. De Nederlandse Amerikaan sprintte langs de linkerflank en schoot knap binnen. Via een penalty van Fatih Kamaçi, gegeven na een overtreding van Jamie Jacobs, deed Oss nog wat terug.