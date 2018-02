Rooney adviseert Mourinho: ‘Bij Juventus had hij Pirlo naast zich’

Wayne Rooney is van mening dat Paul Pogba bij Manchester United veel beter kan dan hij dit seizoen laat zien. Dan moet manager José Mourinho hem echter wel op een andere manier gebruiken, vindt de aanvallende middenvelder van Everton.

De aankoop van 105 miljoen euro werd na een zwak optreden in het duel met Tottenham Hotspur op de bank geposteerd door Mourinho tegen Huddersfield Town. Na afloop gaf de Portugees aan blij te zijn met de manier waarop Pogba reageerde bij zijn invalbeurt. Rooney denkt dat een tactische omzetting genoeg kan zijn om het beste uit Pogba te halen. “Paul Pogba is een klassieke box-to-box-speler. Hij kan alles”, zei Rooney maandagavond bij Sky Sports. “Als hij de vrijheid krijgt zodat hij niet teveel hoeft na te denken over zijn verdedigende taken, dan kan hij voor veel chaos zorgen.”

Rooney denkt dat Pogba het beste tot zijn recht komt aan de linkerkant van een middenveld bestaande uit drie spelers. “Bij Juventus had hij Andrea Pirlo naast hem staan. Met Nemanja Matic en nog iemand anders bij zich, aan de linkerkant van het middenveld, dan haal je het beste uit hem.” Pogba kwam dit seizoen in alle competities tot 22 wedstrijden, 3 doelpunten en 10 assists.