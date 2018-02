AS Roma opnieuw in verlegenheid: dronken Peres rijdt bolide in de prak

AS Roma gaat Bruno Peres uit de selectie zetten, zo claimt Sky Italia maandagavond. De verdediger wordt rijden onder invloed ten laste gelegd, nadat hij zondagnacht zijn Lamborghini in de prak reed. Er vielen geen gewonden bij het ongeluk; zelf kwam Peres er ook goed van af.

Peres ging zondagavond uit in Rome en reed vervolgens terug naar huis. Rond 05.30 uur crashte hij zijn bolide. Hij had naar verluidt twee promille alcohol in zijn bloed, viermaal de toegestane hoeveelheid. Het was alweer het tweede auto-ongeluk binnen iets meer dan een jaar waar de rechtsback bij betrokken was. In november 2016 reed Peres een gehuurde Porsche tegen twee palen aan.

Het lijkt erop dat de Braziliaan zondag ontbreekt in het competitieduel met Benevento. Dat heeft de clubleiding in samenspraak met trainer Eusebio Di Francesco besloten, aldus Sky Italia. Vorige maand nam Roma dezelfde maatregel, toen Radja Nainggolan na de jaarwisseling een video online zette waarin hij rookte, dronk en schold. Naar verwachting kan Peres ook een boete van de club tegemoet zien. Dit seizoen kwam hij tot elf competitieduels.