‘Hij gaf heel Feyenoord wat smoel, dat is nu ook nodig bij Oranje’

Ronald Koeman wordt dinsdagmiddag voorgesteld als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De aanstelling is volgens AZ-verdediger Ron Vlaar een goede keuze: de 32-voudig international werkte bij Feyenoord samen met Koeman en dat beviel goed. Onder het bewind van Koeman presteerde Feyenoord veel beter dan in de jaren daarvoor.

Nadat de Rotterdammers in 2011 als tiende waren geëindigd, loodste Koeman de club naar een tweede plek. Daarna werd Feyenoord onder zijn leiding nog derde en tweede. "Hij gaf ons en eigenlijk heel de club wat smoel", memoreert Vlaar in gesprek met RTV Rijnmond. "Dat is wat er nu ook nodig is bij Oranje: uitstraling en bravoure. Dat heeft hij als trainer en had hij als speler al. Ik heb er wel vertrouwen in. Er zijn genoeg kwaliteiten. Misschien niet meer de supersterren, maar die kunnen wel weer ontstaan."

Vlaar is niet bang dat de samenwerking uitmondt in een fiasco. "Veel slechter kan het ook niet gaan", geeft hij aan. De mandekker van AZ ziet Koeman als een ambitieuze trainer die 'iets wil neerzetten' als bondscoach. "Als hij er geen vertrouwen in heeft, dan zou hij er niet instappen. Op mentaal en fysiek vlak moeten we wel een inhaalslag maken, maar ik denk dat we daar langzamerhand wel de goede stappen aan het zetten zijn." Zelf speelde Vlaar zijn laatste interland op 12 november 2014, tegen Mexico (2-3 nederlaag).