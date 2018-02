‘Nieuwe Edgar Davids’ verlaat Juventus definitief voor zes miljoen euro

Tomás Rincón heeft Juventus definitief verlaten. De Venezolaanse middenvelder werd dit seizoen verhuurd aan Torino, dat de verplichte optie tot koop moest lichten zodra Rincón een bepaald aantal wedstrijden gespeeld zou hebben. Nu hij 22 competitieduels achter de rug heeft, is de definitieve transfer een feit. Met de deal is zes miljoen euro gemoeid. Dat bedrag wordt verspreid over drie boekjaren betaald.

Rincón kwam eind december 2016 over van Genoa. De Zuid-Amerikaan kostte destijds acht miljoen euro en werd 'de nieuwe Edgar Davids' genoemd. Rincón werd in Turijn echter lang niet zo succesvol als Davids in Turijn was. De dertigjarige verdedigende middenvelder. die tot de beste speler van de Copa América van 2011 werd uitgeroepen, kwam in de eerste helft van 2017 tot dertien competitieduels voor Juventus.

In augustus 2017 werd Rincón voor een bedrag van drie miljoen euro verhuurd aan stadsgenoot Torino. In de huurdeal werd een verplichte optie tot koop afgesproken onder bepaalde voorwaarden en daar is nu dus aan voldaan. Er kan via sportieve bonussen nog een miljoen euro bovenop de transfersom van zes miljoen komen. In 22 competitiewedstrijden voor Torino scoorde Rincón dit seizoen eenmaal.