Veltman: ‘We wonnen op z’n PSV’s, om het zo maar te zeggen’

Ajax moet de komende maanden een achterstand van zeven punten op PSV zien goed te maken. Aanvoerder Joël Veltman weet dat het een zware opdracht is, maar eist van Ajax dat er geen misstap wordt begaan als PSV een keer punten verspeelt.

Zondag won Ajax met 3-1 van NAC Breda, zonder erg imponerend te spelen. "We hadden er wel de druk op en creëerden wat kansen", analyseert Veltman in een video van AT5. "We hebben een beetje op z'n PSV's gewonnen, om het zo maar te zeggen. Je moet zelf zorgen dat je wint, dat is het. Als zij verliezen of gelijkspelen, moeten wij er staan."

"Wij geloven ook dat die momenten er sowieso gaan komen", voegt Veltman daaraan toe. PSV wist de laatste vijf competitieduels echter te winnen en treedt woensdag thuis aan tegen Excelsior. Ajax gaat diezelfde dag op bezoek bij Roda JC Kerkrade. Terwijl het gat met PSV acht punten bedraagt, staan de Amsterdammers vijf punten voor op nummer drie AZ.