Door topclubs begeerde back verlengt contract bij Atlético Madrid

Sime Vrsaljko heeft een akkoord bereikt met Atlético Madrid over de verlenging van zijn contract. De rechtsback lag vast tot medio 2021, maar signeerde maandag een nieuwe verbintenis tot de zomer van 2022. Dat maakt Atlético via de officiële kanalen bekend. Vrsaljko is dit seizoen uitgegroeid tot de eerste keus op de rechtsbackpositie.

Sinds de zomer van 2016 staat de Kroaat onder contract bij Atlético. In zijn eerste maanden zat hij veelal op de bank en kreeg Juanfran de voorkeur op de rechtervleugel in de defensie. Gaandeweg zijn debuutseizoen mocht Vrsaljko steeds vaker in actie komen. In het voorjaar van 2017 liep hij echter een zware knieblessure op. Het duurde maanden voordat hij daar volledig van hersteld was. Pas in december van vorig jaar had de international zijn positie in het basisteam weer opgeëist. In totaal speelde hij 24 competitieduels voor Atlético.

In januari was er de nodige interesse in Vrsaljko. Clubs als Liverpool, Juventus, Napoli en Internazionale werden in verband gebracht met de ex-speler van Dinamo Zagreb, Genoa en Sassuolo. Atlético wilde hem niet laten gaan: Diego Simeone sprak in op Vrsaljko en verzekerde zijn pupil dat hij een belangrijke speler zou blijven. "Ik ben erg blij om me hier te kunnen blijven ontwikkelen", zegt de 26-jarige Vrsaljko nu op de clubsite. "Ik voel me erg op mijn gemak en probeer continu belangrijk te zijn voor de ploeg."