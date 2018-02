Ten Hag prijst Ajax-tweetal: ‘Het is een beetje Suárez-achtig’

Ajax won zondag met 3-1 van NAC Breda, mede dankzij een doelpunt van David Neres. Net als over Nicolás Tagliafico is trainer Erik ten Hag zeer te spreken over de Braziliaanse buitenspeler. De coach van de Amsterdammers is blij met de manier waarop de twee Zuid-Amerikanen zich zondag in de Johan Cruijff ArenA hebben laten zien en hoopt dat de rest van de Ajax-selectie hun voorbeeld volgt.

Ajax was al vroeg in de wedstrijd op achterstand gekomen door een treffer van Thierry Ambrose. Donny van de Beek bracht de thuisploeg op gelijke hoogte, waarna Neres voor de 2-1 tekende. Hij worstelde zich langs enkele NAC-spelers, om vervolgens vanaf de rand van het strafschopgebied raak te schieten. "Je zag het tot uiting komen bij zijn goal. Dat is kenmerkend voor zijn mentaliteit, kenmerkend ook voor het continent waar Tagliafico en hij vandaan komen”, aldus Ten Hag in gesprek met Ajax TV. “Blijkbaar hebben ze andere elementen in hun karakter dan wij Nederlanders, waardoor er zo’n winnaarsdrang naar boven komt, daar kunnen wij ook veel van leren, denk ik.”

Volgens Ten Hag kan de rest van de selectie veel leren van de winnaarsdrang van Neres en Tagliafico. "Ajax heeft heel bewust voor deze jongens gekozen om een kruisbestuiving op gang te krijgen. Dat spelers ook van dichtbij zien wat die jongens in hun karakter hebben. Als je ziet hoeveel wil ze hebben om te slagen. Dat kan je zien bij het voorkomen van goals, maar bij deze zag je het juist ook bij het maken van goals. Het is een beetje Suárez-achtig."