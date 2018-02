Gullit leeft mee met Oranje-international: ‘Sneu dat hij daar nog zit’

Davy Klaassen groeide bij Ajax uit tot de leider van het elftal, speelde altijd en verdiende afgelopen zomer een transfer naar Everton. 27 miljoen euro telden the Toffees neer voor de Oranje-international. Een half jaar later bevindt de middenvelder zich in een uitzichtloze situatie in Liverpool. Ruud Gullit baalt mee met Klaassen, die zelfs niet eens op de bank zit bij Everton.

Vorige maand leek een overstap naar Napoli uitkomst te bieden, maar door onenigheid over portretrechten ketste de deal af. Gullit leeft mee met Klaassen. "Hij speelde niet en dat is gewoon sneu voor zo'n jongen", aldus de oud-international bij Rond op Ziggo Sport. Klaassen moet de rest van het seizoen uitzitten en komende zomer hopen op een transfer.

"Ik vind hem een speler die heel goed kan voetballen in een goed voetballend elftal. Dan komt hij vaak voor de goal en scoort hij veel. Maar hij is niet iemand die de kastanjes voor je uit het vuur haalt, dat kan hij namelijk niet”, aldus Gullit. “Bij Everton ging het gewoon helemaal niet, dus werd hij overbodig. Voor hem is het sneu dat hij daar nog steeds zit."