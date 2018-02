‘Wat een creativiteit en energie hebben we, dat is zelden te vinden’

Mesut Özil was de afgelopen maanden vanwege zijn aflopende contract een onderwerp van speculatie, maar de Duitser heeft uiteindelijk besloten zijn verbintenis te verlengen, waardoor hij ook de komende drie jaar onder contract staat in het Emirates Stadium. Hector Bellerin vindt het een goede zaak dat de middenvelder is gebleven en had eigenlijk geen twijfels over Özil.

"Iedereen bij Arsenal wist het zeker dat hij zou blijven", aldus de verdediger op de clubsite van the Gunners. "Hij is een vent die van Londen houdt, van Arsenal houdt. En hij wordt nog altijd erg boos wanneer dingen niet zo goed gaan. Dus je weet hoeveel het betekent voor hem als hij met de club wint of verliest. Dus ik denk dat iedereen binnen de club er zeker van was (dat hij zou blijven, red.)."

"Het is net zo enthousiasmerend als een nieuwe aankoop. Om een speler in het midden te hebben met de kwaliteiten van Mesut, en dat hij voor nog een paar jaar heeft bijgetekend, is fantastisch voor Arsenal en de fans. Ik zie nu spelers voorin spelen en spelers op de bank zitten… Wat een creativiteit en energie hebben we in de ploeg. Dat is zelden te vinden bij andere clubs."

Niet alleen de contractverlenging van Özil was goed nieuws voor Arsenal: eerder hadden the Gunners zich al versterkt met Konstantinos Mavropanos en Henrikh Mkhitaryan. Op de laatste dag van de transferwindow maakte de club van Arsène Wenger ook bekend dat het een kleine 64 miljoen euro had neergelegd voor de nieuwe recordaankoop Pierre-Emerick Aubameyang.